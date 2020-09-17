疫情期间换第3个卫生部长 巴西总统找将领来当

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（法新社巴西利亚16日电） 巴西总统波索纳洛今天将代理卫生部长帕佐耶洛（Eduardo Pazuello）真除。军方将领出身、毫无医学背景的帕佐耶洛，是巴西在疫情大流行期间的第3任卫生部长。

将2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情淡化为「小流感」的极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro），拔掉前2任防疫措施不合他想法卫生部长后，5月间指派陆军将领帕佐耶洛代理卫生部长。

与医学领域出身的前2任部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）和泰克（Nelson Teich）不同，57岁的帕佐耶洛完全迎合波索纳洛的防疫观点，包括建议医师开立羟氯奎宁治病，尽管这种争议性药物在治疗COVID-19方面的效用尚未获得证实。

帕佐耶洛在宣誓就职典礼上说：「我们必须从中学习、边做边调整。责任很是重大，但我们拥有全然自主性采取一切必要防疫措施。」

主持就职典礼的波索纳洛，手中挥着一盒羟氯奎宁说：「研究显示，若能及早开立羟氯奎宁，约30%的（染疫）死亡案例是可以避免的。」不过波索纳洛并未引述相关证明。

他也再度攻击实施封城措施的州长，说他们「屈服于新闻媒体所散布的恐慌」。

人口2亿1200万的巴西有13万4000多人在这场疫情中病故，死亡人数居全球第2仅次美国。而帕佐耶洛真除卫生部长后，波索纳洛政府里23名阁员有11人是军人出身。

© 2020 AFP