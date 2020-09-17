联合国：委内瑞拉总统侵害人权 足构成违反人道罪

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（法新社日内瓦16日电） 联合国调查人员今天表示，委内瑞拉总统与高层部长需为可能构成违反人道罪的行为负起责任，但委国政府官员随即表示，这份报告「充斥谎言」。

负责调查委内瑞拉侵害人权情事的联合国团队今天首度发表报告，他们在报告中说，发现总统马杜洛（Nicolas Maduro）等国家行为者犯下法外处决以及系统性刑求等重罪的证据。

委内瑞拉外交部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）在推特回击，批评报告调查方法不严谨、「被奉承华盛顿的一些政府所控制」、「充斥谎言」。

报告由联合国人权理事会（UN Human Rights Council）一年前发起的国际真相调查团（International Fact-Finding Mission）撰写。

调查团主席瓦利纳斯（Marta Valinas）表示，报告「发现合理论据，认为委内瑞拉当局与安全部队2014年起即计画并执行重大的人权侵害情事」。

瓦利纳斯表示，部分侵害情事「包括任意杀害以及系统性使用酷刑，足以构成违反人道罪」。

「这些犯罪完全不是孤立事件，而是根据国家政策协同犯下，指挥官和政府高层官员知情甚至直接支持。」

瓦利纳斯领导的3人团队不得进入委内瑞拉，但透过远距访问受害者、目击者等，辅以法律文件分析，做成这份报告。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP