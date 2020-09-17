蓬佩奥出访南美小国盖亚那苏利南 引发各界关注

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（法新社华盛顿17日电） 盖亚那与苏利南发现大量石油蕴藏后，引起美国投资兴趣，蓬佩奥（Mike Pompeo）也成为历来首位出访这两个南美洲小国的美国国务卿。

蓬佩奥的3天访问行程，还将造访哥伦比亚和巴西亚马逊边界地区。

美国石油及石化业巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）2015年宣布，它在盖亚那外海发现了近年来世界最大石油蕴藏之一，另外它也已积极参与苏利南的石油开采。

盖亚那政府正在检讨与埃克森美孚达成的协议，根据协议它将保有约50%的石油收益，部分声援开发中国家人士指出，那项协议对盖亚那有失公允。

但美国国务院官员表示，蓬佩奥的出访并非替埃克森美孚进行游说，但他将会鼓励盖亚那与苏利南对这项意外之财负起善用责任。

国务院官员又说，蓬佩奥将透过这些会谈，凸显美国企业如何在西半球负责任且透明性投资。「那将会与中国形成强烈对比，中国的掠夺性贷款和虚荣性计画，让西半球国家承担难以持续债务。」

也渴望获取当地木材和矿产资源的中国，已邀请盖亚那和苏利南参与中国的一带一路倡议，那是北京当局以投资兴建基础建设来争取盟友的全球性方案。（实习编译：张怀�u/核稿：刘学源）

© 2020 AFP