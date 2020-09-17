软体公司首发Snowflake夺魁 挂牌首日股价翻倍

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（法新社纽约16日电） 拥有股神巴菲特（Warren Buffett）加持的云端运算服务公司Snowflake，今天在纽约首次公开发行募得逾30亿美元，首日挂牌交易飙涨，收盘价每股近254美元，是开盘价两倍多。

Snowflake今天在纽约股市以120美元开盘，终场收在253.93美元。

总部位于加州圣马提欧（San Mateo）的Snowflake，8年前在加州矽谷成立，随后快速成长，今年初一轮私募筹资，公司市值约124亿美元；虽然公司目前尚未获利，但依今天价股计算，Snowflake市价已逾700亿美元。

云端档案分享平台Box执行长李维（Aaron Levie）推文指出，Snowflake的首次公开发行（IPO）表现，是目前全球最大规模的软体公司IPO，显示软体企业的市场在持续扩大发展，远远超过原先最大预期。

根据Snowflake向美国证券管理委员会（SEC）提交文件，公司去年营收跃升至2亿6470万美元，先前一年为9700万美元；去年净损增至3亿4850万美元，前一年则为1亿7800万美元。

根据文件内容，Snowflake目前营运是依赖亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）与微软（Microsoft）的资料中心。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创经济之际，企业在线上与客户联系的情况激增，仰赖云端或远距工作，已是潮流所趋。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP