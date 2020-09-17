道奇7比5屠教士 率先抢下MLB季后赛门票

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（法新社洛杉矶16日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇捕手史密斯今天击出2安打贡献3分打点，队友波乐克和泰勒轰出阳春炮，最终以7比5击败圣地牙哥教士，成为大联盟首支确定晋级季后赛的球队。

道奇今天赴教士主场比赛，在3连战最后2场连胜后，以35胜15败7成胜率战绩，连8年闯进季后赛，稳居国联西区龙头宝座，领先教士队3.5场胜差，在今年因疫情缩水的赛季中，成为大联盟首支确定晋级本季扩编16队季后赛的球队。

面对教士9名投手车轮战，道奇打线以8支安打灌进7分，史密斯（Will Smith）以2支安打敲出3分打点，波乐克（A.J. Pollock）和泰勒（Chris Taylor）敲出阳春全垒打，曼西（Max Muncy）在3局上以二垒安打击出致胜分，贝兹（Mookie Betts）单场跑出3次盗垒成功，也贡献2支安打。

柯拉勒克（Adam Kolarek）在圣地亚哥派寇球场（Petco Park）投0.2局无失分夺胜投，23岁新秀投手梅伊（Dustin May）第3局接手，中继5.1局仅被敲出3安打，帮助道奇守住领先优势，道奇最终以2分之差获胜。

道奇总教练罗伯兹（Dave Roberts）在视讯记者会上说：「我为球员们感到自豪，这是很棒的系列赛。我们都很意外（能顺利晋级），因为我们只专注于赢得这场系列赛。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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