NBA选秀会延至11月18日登场

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（法新社纽约16日电） 美国职篮NBA今天证实，2020年选秀大会将延至11月18日登场，比原定日期晚了一个多月，给予联盟更多时间敲定下季开幕日期等细节。

2019-2020年季后赛正如火如荼开打，NBA在佛州奥兰多迪士尼世界设立如同「泡泡」般的隔离园区，采无观众方式进行比赛。

选秀日期延后也意味自由市场开市和新赛季开幕的时间将随之顺延。2020-2021年赛季原定12月初开打。

NBA在声明中表示：「修改日期让联盟拥有更多时间处理2020年选秀会前置作业、为2020-2021年球季可能开幕日期搜集更多资讯，也能让NBA和美国国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）针对集体薪资协定展开进一步协商。」

NBA与球员工会敲定球员薪资上限和奢侈税线后，球队间才能进行交易。

然而，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）持续搅局，基于联盟收益预测而定的球员薪资上限和奢侈税线变得难以定案。

NBA表示，就连敲定于11月18日举行的选秀会都「有可能随情况而有所变动」。（实习编译：林岳锋/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP