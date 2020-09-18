巴特勒关键时刻表现全能 热火东区冠军赛2连胜

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（法新社佛州奥兰多17日电） 热火今天打完半场落后13分，关键时刻巴特勒展现全能身手，以106比101击败塞尔蒂克，在NBA东区冠军赛2连胜。

美国职篮NBA东区冠军赛首战，第5种子迈阿密热火历经延长赛后，艰苦以117比114险胜第3种子波士顿塞尔蒂克。

今天东区冠军赛第2战，塞尔蒂克首节靠5成71命中率砍进4记三分球，加上整体投篮命中率高达6成67，以31比28领先热火，次节打出单节29比19攻势，上半场一度领先达17分。塞尔蒂克在后卫沃克（Kemba Walker）、史玛特（Marcus Smart）分别攻下14分、10分的联手带领下，打完上半场以60比47领先热火。

下半场比赛，热火再度上演逆转秀，第3节窒息式的防守，让塞尔蒂克三分线外4次出手全部落空，单节只有12次出手机会，仅命中4球，共拿下17分；热火本身的进攻则在阿迪巴约（Bam Adebayo）独得15分的情况下猛轰37分，在前3节打完反以84比77领先塞尔蒂克7分。

第4节初，热火命中率不佳，塞尔蒂克靠一波17比5猛攻，以94比89要回领先，热火在巴特勒（Jimmy Butler）助攻给阿迪巴约勾射得分，自己又接连的灌篮、突破上篮得手后追平，随后又在德拉吉奇（Goran Dragic）两罚俱中并砍进三分球后，以100比95要回领先。

此时巴特勒抄截成功，再助攻给克劳德（Jae Crowder）空切上篮得手，让热火将领先拉开，虽然塞尔蒂克的布朗（Jaylen Brown）接连命中两记三分球，但热火德拉吉奇后撤步跳投得手，巴特勒也稳稳两罚俱中，最终仍以106比101击败塞尔蒂克。

热火今天赢球拿下2连胜，在东区冠军系列赛以2比0领先塞尔蒂克。

热火的德拉吉奇今天攻下全场最高25分，阿迪巴约有21分、10篮板的「双十」成绩，罗宾逊（Duncan Robinson）贡献18分，巴特勒进帐14分，克劳德、赫洛（Tyler Herro）分别攻下14分、11分。

沃克今天获得塞尔蒂克最多的23分，塔特姆（Jayson Tatum）、布朗都攻下21分，史玛特则有14分进帐。

© 2020 AFP