法网公开赛即将登场 每日入场人数调降至5000人

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（法新社巴黎17日电） 法国巴黎警署今天告诉法新社，将于9月27日登场的法国网球公开赛会内赛每日观众入场上限，将从筹办单位先前宣布的1万1500人降至5000人。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）搅局，向来在初夏举行的法网赛事今年延到9月21日到10月11日进行，首轮会内赛于27日开打。

主办赛事的法国网球协会（FFT）原先于7月表示，希望每日开放2万名观众入场，相当于以往观众人数的「50%至60%」左右。

随着法国疫情未见好转，法网公开赛主任佛杰（Guy Forget）10天前才宣布限制每天1万1500人入场，比赛场地将分隔成3个各自独立的区域。

然而，疫情持续恶化，法国政府目前又禁止超过5000人的公共聚会，使得法国网球协会重新考量。

主要比赛场地夏特里耶球场（Philippe Chatrier Court）和兰格伦球场（Suzanne Lenglen Court）入场人数都分别限制在5000人以内，较小的马蒂厄球场（Simonne Mathieu Court）观众上限为1500人，外围球场则不售票。

在15天会内赛比赛期间，总共将只有7万5000名球迷能入场观赛，远低于2019年的52万名观众。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP