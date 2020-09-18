洋基打线单局扛5轰炸垮蓝鸟 追平大联盟纪录

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（法新社纽约17日电） 美国职棒大联盟MLB洋基今天主场迎战蓝鸟，洋基打线展现强大火力，在4局下敲出5支全垒打，单局5轰不仅是队史首次，也追平大联盟纪录，终场洋基就以10比7取得3连胜横扫蓝鸟。

纽约洋基打者贾德纳（Brett Gardner）、勒梅休（DJ LeMahieu）、瓦伊特（Luke Voit）4局下「背靠背靠背」开轰，3人都锁定对手投出的第一球。洋基在这半局扛出5轰，是大联盟史上第7支达成这项壮举的球队。

单局敲出5轰的其他6支球队分别是纽约巨人（1939）、费城费城人（1949）、旧金山巨人（1961）、明尼苏达双城（1966）、密尔瓦基酿酒人（2006）及华盛顿国民（2017）。

洋基在与多伦多蓝鸟的3连战系列赛共敲出19轰，创下大联盟3场系列战敲最多全垒打的纪录。

除了打线威猛，洋基先发投手田中将大主投7局被敲7安失3分，并送出5次三振，顺利拿下个人本季第3胜，防御率来到3.27。

洋基今天打败蓝鸟并取得本季最长的8连胜后，例行赛战绩来到29胜21败，暂居美联东区第2名。（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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