爱尔兰研究：COVID-19患者痊愈后 半数续感疲累

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（法新社伦敦18日电） 根据今天发布的一份最新研究，爱尔兰一家医院的COVID-19患者和染疫的医院人员经宣告痊愈后，有超过半数仍持续感到身体疲累，凸显持续的症状对患者带来「沉重负担」。

目前已有一些病患团体与医师呼吁，应就COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒SARS-CoV-2对患者的中长期影响进行更多研究。

爱尔兰的都柏林三一学院（Trinity College Dublin）三一转译医学研究所（Trinity Translational Medicine Institute）暨圣詹姆士医院（St James's Hospital）的研究人员汤生（Liam Townsend）说：「关于SARS-CoV-2的感染表现特徵，虽已有清楚描绘，但染疫后的中长期后果仍有待探索。」

这份研究追踪圣詹姆士医院的128名患者，他们平均在「临床康复」过后10周接受调查。其中有52%的人在受访时仍经常感到身体疲劳，无论原本是轻症或重症。

这份报告因尚未送交同侪审查，只是初步研究。受访的128人包括71名院内患者与57名轻症的医院职员，平均年龄50岁，全都经过COVID-19检测确诊。

研究人员也考量各种可能造成疲劳的因素，包括最初染疫的病况轻重，以及患者原有疾病如忧郁症等。

研究发现，无论这些患者当初是否住院，不会影响调查结果；但感到身体疲累的人当中，女性占比达2/3，高于所有受访者的女性比例54%。

另外，有焦虑症或忧郁症病史的患者，也有较高比例感到身体疲劳。

这份研究的作者表示，他们的调查结果显示，有必要进行更多研究，以评估COVID-19对患者的长期影响。（译者：张晓雯/核稿：张正芊）

© 2020 AFP