纽时：川普政府拟定有争议筛检建议 CDC被迫背书

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（法新社华盛顿17日电） 「纽约时报」今天报导，美国总统川普的政府不顾疾病管制暨预防中心（CDC）反对，在CDC网站放上有争议的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检建议。

CDC网站上月公布方针指出，曾暴露在2019冠状病毒疾病风险中但没有症状的人，就不需要筛检。相关建议一出备受批评，因为医疗专家当时正在推动进行更多筛检，以助追踪和控制疾病散播。

纽约时报（The New York Times）引述CDC内部文件，以及熟悉内情的不具名官员指出，尽管CDC「严正反对」，网站还是放上上述建议。

纽时写道：「卫生及公共服务部（Department of Health and Human Services）改写之后就把它『丢』上CDC公开网站，罔顾CDC严谨的科学审查程序。」

一名联邦政府官员告诉纽时，CDC网站上的文件出自卫生及公共服务部，以及白宫冠状病毒工作小组。

这名官员说：「那项政策未反映出CDC内部多数人所认为的正确政策。」

一名CDC高阶科学家匿名告诉纽时，CDC医疗专家「严正反对」这份文件，指出内容有「基本错误」，还跟CDC本身的建议相互矛盾，显然出自其他单位之手。

纽时报导，相关方针公布当时，川普政府官员还说这份「文件是CDC的成果，业经CDC主任芮斐德（Robert Redfield）博士参与修正」。

© 2020 AFP