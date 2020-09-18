美乡间婚礼惨沦新冠肺炎传播温床 酿7死177确诊

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（法新社缅因州米利诺基特18日电） 美国缅因州一场乡间婚礼沦为新冠肺炎散播温床，迄今已导致7人死亡、177人染疫。缅因州原本希望疫情巅峰已经过去，这起超级传播事件又唤醒民众的恐惧。

8月初这场婚礼共有65人参与，超过官方规定的50人集会人数上限。

当天教会仪式和随后在「大麋酒馆」（Big Moose Inn）的婚宴，都在人口只有4000人的米利诺基特镇（Millinocket）附近举办。

10天后，就有20多名跟这场婚礼有关的人确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。缅因州疾病管制暨预防中心（CDC）随即展开调查。

缅因州CDC主任夏哈（Nirav Shah）昨天提供上述最新数据时表示，7名死者其实都没参加婚礼。

当局在追踪接触者后也发现，这场婚礼跟缅因州几个疫情热点有关，包括230英里（370公里）外一座80多人确诊的监狱。这座监狱有一名警卫曾参与婚礼仪式。

同区的一个浸信教会也出现10起可能相关病例。距离米利诺基特镇100英里的一处养老院另有39人染疫，6人因为这场婚礼而死。

对于社区和更大范围的区域来说，这项消息不啻是一记残酷的警钟。当地已经松绑危机初期引进的社交距离规范。

米利诺基特镇议会议长马凯文（Cody McEwen）说：「疫情一爆发，我们就再度完全封锁本镇。」

一些居民藏不住对活动主办者的怒意，首当其冲的就是酒馆。目前酒馆执照已遭暂时撤消。

居民欧布瑞基斯（Nina Obrikis）说：「我认为他们不该办这场婚礼，应该照规矩设限。现在我们哪里都去不了，什么都没办法做。」（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP