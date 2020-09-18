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（法新社洛杉矶17日电） 日本好手大坂直美今天以腿筋伤势为由，宣布退出法国网球公开赛。大坂直美上周末刚在美国公开赛封后。

大坂直美在社群媒体上传声明说：「可惜我今年无法打法国公开赛。我的腿筋还是会痛，因此我备战红土的时间不够，今年这两项赛事时程对我来说彼此太近。在此祝福主办单位和球员一切顺利。」

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，今年法网延到本月21日登场，会内赛将于27日开打。

大坂直美上周末刚在美国网球公开赛争冠，她在美网女单决赛以1比6、6比3、6比3击败白俄罗斯强敌艾萨兰卡（Victoria Azarenka），抱回生涯第3座大满贯赛金杯。大坂直美曾在2018年美网和2019年澳洲公开赛封后。

大坂直美今年再赢美网，成为自1994年以来首位在美网女单决赛失首盘后仍逆转胜的选手，个人世界排名也因此升到第3。大坂直美也成为第一位坐拥3座大满贯赛女单冠军的亚洲球员，超越中国名将李娜2冠纪录。

大坂直美打美网前就传出身体有状况，她因左腿筋拉伤而退出WTA西南公开赛（Western & Southern Open ）决赛。

© 2020 AFP