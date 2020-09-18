苹果线上商店进军印度 盼扩大在印市占率

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（法新社孟买18日电） 矽谷巨擘苹果今天表示，苹果线上商店下周将首度在印度开张。公司希望能趁印度接下来的节庆购物季大赚一笔，同时扩大在印度的市占率。

苹果（Apple）的iPhone订价在印度专攻高端市场，智慧型手机销量落后韩国对手三星，在印度只算小咖。

现在苹果重新抢攻印度，但这个亚洲第3大经济体历经数个月的防疫封锁措施，经济跌幅已创下纪录。

印度最繁忙的购物季一般是在10月开跑。此时民众迎来十胜节（Dussehra）和排灯节（Diwali）等印度教节庆，商家会推出优惠折扣和免费赠品，来吸引准备添购高价商品的顾客。

苹果发布新闻稿表示，23日开张的苹果线上商店，将提供多种优惠选项，包括学生购买Mac、iPad和科技配件可享折扣。购买Airpods、iPad和Apple Pencil也可享英语、印地语和其他多种印度语言的镌刻服务。

目前苹果在印度是透过亚马逊（Amazon）等第3方零售商进行销售。由于印度拥有13亿人口，且智慧型手机持有人数相对较少，苹果认为印度深具潜力。

据业界估计，苹果在印度的市占率只有2%。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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