蓬佩奥访盖亚那苏利南 游说选美国合作

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（法新社苏利南首都巴拉马利波17日电） 南美洲小国盖亚那与苏利南发现石油后，引起各方投资兴趣。美国国务卿蓬佩奥今天到访，企图推动这两国选择美国企业合作，并警告中国投资可能带来的风险。

蓬佩奥（Mike Pompeo）成为历来首位访问盖亚那与苏利南的美国国务卿。这两国拥有丰富的林木与矿产资源，但近来因发现石油而突然引起全球关注。

蓬佩奥会晤苏利南新当选的总统山托希（Chan Santokhi），两人在山托希位于首都巴拉马利波（Paramaribo）的荷兰殖民时代寓所进行会谈。蓬佩奥说，这对经济来说是「令人兴奋的时刻」，美国「渴望参与」。

蓬佩奥在联合记者会上说：「国营企业的产品和服务质素，难与美国私人企业匹敌。」

他说：「我们见到中共投资这些国家，一开始时似乎都很好，但当相关政治成本渐趋明显时，就每况愈下。」

蓬佩奥稍晚飞抵苏利南邻国盖亚那，传达了类似的讯息。盖亚那今年经济成长预期达到惊人的85%，将是全球国家之冠。

在苏利南与盖亚那都刚选出具世代交替意义的新领导人之际，蓬佩奥的到访堪称信任投票。

蓬佩奥的3天访问行程，还将造访哥伦比亚和巴西亚马逊边界地区。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

© 2020 AFP