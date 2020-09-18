西媒：中国骇客偷西班牙实验室新冠肺炎疫苗资料

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（法新社马德里18日电） 西班牙「国家报」（El Pais）报导，中国骇客从西班牙研发2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的实验室窃取资料。

2019冠状病毒疾病疫情已在全球造成超过94万人病殁，逾3000万人感染，在全球药厂都投入研发竞赛，争取尽早研发出有效疫苗时，国家报刊出这篇报导。

报导引述知道这项攻击的消息来源表示，目前尚不清楚有那些资料遭窃，何时遭窃，以及资料的重要性。

报导中引述西班牙国家情报中心（CNI）首长艾斯泰班（Paz Esteban）说法指出，骇客发动「格外恶劣的攻击，瞄准正在研发疫苗的实验室」，且这类攻击不仅发生在西班牙，也在其他地方发生。

艾斯泰班17日告诉媒体，这类攻击在封城期间「质与量」都有所增加，骇客主要针对「医疗保健及制药等敏感业别」。

安全消息来源指出，这些骇客攻击多来自中国及俄罗斯，有时来自国家机构，但也有些是来自利用这些窃取来的资料进行交易的犯罪组织及大学。

不过，消息人士表示，窃取西班牙资料的攻击行动是由中国骇客发动。（译者：廖禹扬/核稿：陈政一）

© 2020 AFP