COVID19全球确诊超过3021万例 逾94万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日11时（台湾18日晚间7时），全球至少94万6727人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3021万8930人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2034万6800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球17日通报新增5279人病殁、30万1608起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1174死）、美国（928死）与巴西（829死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万7655人病故、667万6410例确诊，至少254万334人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万4935人丧生、445万5386例确诊）、印度（8万4372人丧生、521万4677例确诊）、墨西哥（7万2179人丧生、68万4113例确诊）及英国（4万1705人丧生、38万1614例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有94人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（65人）、玻利维亚（64人）及智利（64人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计31万8527死、855万5668例确诊；欧洲累计22万4024死、471万4903例确诊；美国和加拿大共计20万6893死、681万6949例确诊。

亚洲共计12万1567死、696万2536例确诊；中东地区共计4万1399死、175万3986例确诊；非洲共计3万3416死、138万3958例确诊；大洋洲共计901死、3万937例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP