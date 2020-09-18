NBA公鹿球星字母哥连庄 第2年荣获年度MVP

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶18日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天获选年度最有价值球员（MVP），连续第2年获得这项殊荣。

这位生于希腊，绰号「希腊怪物」（Greek Freak）的25岁篮球巨星，是NBA史上第3位同一球季荣获最佳防守球员及年度MVP的球员。此前，只有1988年乔丹（Michael Jordan），以及1994年欧拉朱万（Hakeem Olajuwon）获此荣誉。

安特托昆博也是第12位连续两年获选MVP的球星，之前11位分别是乔丹、柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、奈许（Steve Nash）、邓肯（Tim Duncan）、魔术强森（Magic Johnson）、大鸟博德（Larry Bird）、马龙（Moses Malone）、贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、张伯伦（Wilt Chamberlain）和罗素（Bill Russell）。

安特托昆博在受疫情困扰的球季例行赛中，场均29.5分、13.6篮板和5.6助攻。

他这次获得体育记者和广播员85张第一名选票，洛杉矶湖人的詹姆斯获得16张第一名选票，参与决选第3名的休士顿火箭哈登（James Harden）则未获得任何第一名选票。（译者：徐睿承）

© 2020 AFP