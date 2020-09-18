WTO秘书长遴选首轮告终 过关候选人女性占多数

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（法新社日内瓦18日电） 外交界人士透露，世界贸易组织（WTO）秘书长遴选首轮结束，候选人名单从8人缩小到5人，其中女性占了多数。

3名女性候选人中，2位来自非洲国家，1位来自韩国。另外2名男性候选人则分别来自英国和沙乌地阿拉伯。

进入第2轮遴选名单的女性候选人包括，曾任职世界银行达25年的奈及利亚财政部长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala ）、韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希（Yoo Myung-Hee），以及肯亚前外交事务和贸易部长阿米娜．穆罕默德（Amina Mohamed ）。

另外2名男性候选人则是沙乌地阿拉伯前经济部长图瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri ）以及英国前国际贸易大臣佛克斯（Liam Fox）。

WTO秘书长人选虽然没有规定要由各洲人选轮流担任，但此次外界发出了让非洲人士出线的呼声。WTO自1995年成立以来，有3位秘书长是欧洲人，另出身大洋洲、亚洲和南美洲的秘书长各有一名。

前秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo）5月宣布，基于个人因素提早在今年8月底离任，比规定任期提前一年去职。

© 2020 AFP