与俄军关系紧张 叙利亚美军加强兵力部署

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（法新社华盛顿18日电） 美国陆军今天宣布，尽管有些阻力，仍将在叙利亚东北部加强军事部署，包括兵力和装备。美国与俄罗斯在叙利亚这个地区正处于紧张状态。

美军中央司令部（Centcom）发言人鄂班（Bill Urban）上尉发表声明说，司令部已在这个由美国和库德族盟军掌控的地区「部署哨兵式（Sentinel）雷达，增加战斗机在美国部队上空巡逻的频率，并部署布莱德雷装甲战车（Bradley Fighting Vehicles）以加强美军火力」。

一名匿名美国官员透露，增援的装甲车不超过6辆，派去操控这些装甲车的兵员也「不到100人」。

鄂班在声明中并未提到俄罗斯，但他说，这些部署为的是「有利于确保联军的安全和防护」，且美国「无图在叙利亚与任何其他国家冲突，只是要在必要时捍卫联军」。

然而上述匿名官员表示，这些行动「是向俄罗斯明白示意，须遵守互相化解冲突的进程；也是为了要使俄罗斯及其他相关各方避免在叙利亚东北部采取不专业、不安全且具挑衅意味的行动」。

美国总统川普去年10月下令布莱德雷装甲战车撤出这个地区，原本他去年初有意调回所有驻守叙利亚的美军，后来同意留下数百兵力保护油井。

法新社提到，近数周来发生了若干事件，美军与俄军相互对立。在土耳其同意下，俄军目前沿着土耳其与叙利亚边界驻扎。

例如8月底，7名美军因双方军车撞击而受伤。社群网站上显然由目击者和俄军自行拍摄的影片显示，俄罗斯装甲车和直升机试图阻挡美国军车前进，然后加以驱逐。

美军和俄军在叙利亚互动频繁，但少有正面冲突。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2020 AFP