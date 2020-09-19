全球冠状病毒疫情超过95万人病亡 逾3055万例确诊

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少95万3025人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3055万6040例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2062 万9000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球18日通报新增5813人病殁、33万1948起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1247死）、美国（880死）和巴西（858死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万8597人病故、672万5044例确诊，至少255万6465人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万5793人丧生、449万5183例确诊）、印度（8万5619人丧生、530万8014例确诊）、墨西哥（7万2803人丧生、68万8954例确诊）及英国（4万1732人丧生、38万5936例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有95人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（65人）、玻利维亚（65人）及巴西（64人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计32万809死、863万6686例确诊；欧洲累计22万4786死、477万9619例确诊；美国和加拿大共计20万7837死、686万6650例确诊。

亚洲共计12万3321死、707万7509例确诊；中东地区共计4万1741死、177万1780例确诊；非洲共计3万3621死、139万2772例确诊；大洋洲共计910死、3万1029例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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