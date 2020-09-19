川普争取农民支持 允增加逾4000亿元纾困金

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（法新社华盛顿18日电） 美国大选逼近，总统川普为争取农业州选民支持，宣布加码140亿美元（约新台币4060亿元）补助金给受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响的农民和牧场业者。

美国将于11月3日举行总统大选，距今仅约6周时间，川普昨晚在威斯康辛州的造势活动中承诺给予补助金，但这笔钱会从一项既定计画拨付，目前不清楚还有多少余额可供支出。

美国国会今年3月底通过「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act），4月底同意依据这项法案拨付95亿美元用于「冠状病毒粮食援助计画」（CFAP），再加上农业部的65亿美元。

国会7月再度批准挹注140亿美元供这项计画使用。由于农业部持续处理补助金申请案件，目前不知道计画内还有多少余额可发给新一轮的农民申请。

美国农业部今天说明新一轮补助金细节。国会批准的经费无论剩余多少，都会发放给产品滞销或生产成本提高的农人。

农业部长帕度（Sonny Perdue）在声明中表示：「美国农业社群很能抗压，但仍因2019冠状病毒疾病大流行面临许多挑战。」

声明提到，第2轮「冠状病毒粮食援助计画」补助的主要对象是因疫情而「持续面临市场动荡及相关成本问题的农业生产者」，将实施到年底。

农业部发言人说：「我们并不知道，处理完所有申请后，到底会剩多少钱。在我们处理完所有申请之前，想仰赖这笔余额供第2轮补助，是很不负责任的。」

© 2020 AFP