川普速推COVID-19疫苗 估2021年4月全美可接种

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天说，预估到了明年4月就会制出足够的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗「供所有美国人」接种，还说首批疫苗将在今年稍后核准后立即分发。

川普宣称在最后研发和试验阶段中有3支疫苗取得「历史性进展」，还说到了年底会生产至少1亿剂疫苗，可能还会有更多剂。

他说：「每个月将有数亿剂可用，我们预期到了4月会有足够的疫苗供所有美国人接种。」

川普也誓言以闪电般速度推出疫苗，他说：「我认为分发速度甚至会比大部分人所想的还快。」

外界认为疫苗是遏阻疫情蔓延最重要的方式之一，2019冠状病毒疾病至今在全球夺走约95万人性命，美国至少19万8000人病故，为全球疫情最严重的国家。

连任之路面临硬仗的川普一再声明，他预估未来几周内就有安全有效的疫苗获得批准，甚至在11月3日总统大选前就有疫苗可用。

然而这个异常乐观的时程在本周引起政府卫生高层官员芮斐德（Robert Redfield）的质疑。

担任美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任的芮斐德16日向国会议员作证时说，可分发给优先群体的数量「非常有限」，包括给第一线医护人员，可能在11月或12月才开始发送，而且至少还要好几个月后才可能全面施打。

他还表示，他认为可能要明年第2季末或第3季才能普遍供应大众安全有效的疫苗。

© 2020 AFP