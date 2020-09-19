格纳布里帽子戏法 拜仁改写德甲开幕胜分纪录

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（法新社柏林18日电） 德甲2020-21新赛季开战，拜仁慕尼黑的格纳布里（Serge Gnabry）上演帽子戏法，帮拜仁主场8比0血洗沙尔克（Schalke），在没有观众的闭门新季开幕战拔得头筹。

这场比赛也缔造德甲开幕战最大赢球分差的新纪录；拜仁5周前也以8比2的大分差，在欧冠8强赛击败巴塞隆纳。

这也是拜仁的德国国脚翼锋萨内（Leroy Sane）加盟球队后的处女秀，他两度助攻给格纳布里破门，自己也攻入一球。

格列兹卡（Leon Goretzka）、穆勒（Thomas Mueller）与莱万多夫斯基（Robert Lewandowksi）等人也都有进球；26天前才在决赛击败法甲巴黎圣杰曼的新科欧冠王者拜仁，也把2月以来的连胜翻新至22场。

英格兰青年国脚穆夏拉（Jamal Musiala）第81分钟踢进第8分，成为拜仁队史在德甲最年轻进球球员。

慕尼黑市长原本允许这战开放7500名观众进场，但最后一刻仍因当地的新型冠状病毒确诊增加而取消。

财政拮据的沙尔克则延续上赛季的悲情，惨败后球队已是17连不胜。

© 2020 AFP