美大法官病逝 参院共和党人拟表决川普提名人选

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（法新社华盛顿18日电） 美国自由派大法官金斯柏格病逝，让总统川普有机会再任命一人，扩大最高法院保守势力。即使总统大选逼近，共和党仍支持就川普提名人选表决，民主党则认为应选出新总统再说。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）今天因胰腺癌并发症病逝，享寿87岁。

金斯柏格身后留下激烈斗争，因为大法官为终生职，出现职缺，即让川普有机会第3度提名并任命新的大法官。

美国将于11月3日举行总统大选，即使如此，联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在金斯柏格逝世消息公布不久后就透过声明表示：「参议院会就川普总统提名的人选进行表决。」

美国最高法院共有9名成员，由总统提名人选，经参议院同意后任命。

有消息传出，金斯柏格的遗愿是希望由新任总统在2021年元月就职后，再决定继任大法官。若消息属实，麦康奈的意见就直接违抗她的遗愿。

在野的民主党已呼吁麦康奈至少等到元月再表决提名人选，因为届时白宫大位和参议院掌控权都有可能易手；若麦康奈执意在选前表决，将激怒民主党人，近代也从未有过先例。

川普的对手、民主党总统候选人拜登（Joe Biden）也要求由赢得选举的新任总统来决定人选。他接受媒体访问时说：「应由选民选出总统，再由总统提出大法官人选让参议院考量。」

拜登还提到2016年发生过类似事件。当时的总统欧巴马为大法官史卡利亚（Anthony Scalia）逝世后留下的职缺，提名中间派上诉法院法官贾兰德（Merrick Garland）为继任人选，但麦康奈以距离大选时间太近为由而拒绝，然而那时离大选还有250天之久。

拜登说，参议院2016年采取的立场，就是现在必须采取的立场。

© 2020 AFP