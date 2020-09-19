美维吉尼亚州提前投票 选民大排长龙

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统大选选战进入白热化，维吉尼亚州今天展开提前投票第一天，选民大排长龙，有些人排了4小时才投到票。

在维吉尼亚州，约300位选民在费法克斯郡政府中心（Fairfax County Government Center）排队等着投票，许多人对今年大选与川普关于邮寄投票的言论表达急迫感。

维州麦连（McLean）居民米瑙（Nell Minow）告诉法新社：「关于抨击邮局和不在籍投票有很多令人担心的地方，还有人设法干扰投票，因此我们希望能愈快完成投票愈好。」

米瑙的丈夫阿帕托夫（David Apatoff）说：「我们完全不想冒险。」

当被问及得排队好几小时、有时还和其他选民非常近距离时，阿帕托夫态度仍相当坚定。他说：「我甘冒这个风险。」他指出每个人都戴口罩，「没有什么比这个更重要」。

有些选民表示，提前投票是为了避开大选当天的拥挤人潮；有些人则说，鉴于川普一再没有根据地攻击邮寄投票有时会出现舞弊，因此对选举过程表示担心。

阿灵顿郡（Arlington）选民劳利亚（Tom Laurya）说：「这比邮寄投票好，因为你根本不知道会寄到哪里。本人亲自投票能确保选票有投进去。」

维州在过去3届总统大选都是投给民主党，民主党也在这里大幅领先，但是川普仍在极力争取。

他在推特（Twitter）对民主党籍的维州州长展现敌意，同时希望获得广大的公务员族群认同，他推文说：「维吉尼亚州所有联邦员工，请记得，是我助你们加薪的，不是爱困拜登。」（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP