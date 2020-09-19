FBI局长称美大选俄威胁最大 川普恼怒反批

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天抨击联邦调查局（FBI）局长称俄罗斯和右翼民兵威胁美国选举的言论，点名中国和左翼团体才是美国最大威胁。

美国情治官员持续声称莫斯科仍是美国主要威胁，遭到川普一再炮轰。俄国特工据传曾援助川普阵营在2016大选击败希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）于国会作证后隔天，川普就在白宫公开重炮抨击，对美国总统而言并不常见。

当记者问及是否想开除瑞伊时，川普说：「我们看的东西很多不一样。」

川普说：「我不喜欢他昨天的回答。我不确定他是否也喜欢。但我很确定他可能也认同我的想法。」

面临艰困选战的川普一再坚称中国、而非俄罗斯，才是最大的问题。

川普说：「很明显的中国在首要名单上。我认为俄罗斯、北韩还有许多国家是可以被讨论的，但中国应在名单上首当其冲，我不知道为什么没有被提到。」

对于瑞伊评估在选前氛围已相当紧绷之际，白人至上主义团体，是国内动荡的最大威胁，川普也不以为然。

瑞伊对国会作证时说：「在种问题族引起的国内暴力中，接受白人至上意识形态的民众肯定占最大比例。」

川普和一些政府高阶顾问指控反法西斯主义运动（Antifa）和极左派激进团体，劫持操控了和平示威。

他说：「他们很坏，但有人不愿提，让我相当困扰，我不知道为什么他不提。」川普意有所指瑞伊。

© 2020 AFP