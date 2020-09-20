不顾和谈 阿富汗空袭回击塔利班 至少20多人丧命

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（法新社喀布尔19日电） 阿富汗政府和民兵组织塔利班正在进行历史性和谈，但阿富汗官方今天表示，塔利班再度发动攻击，阿富汗也以数波空袭回击，炸死30多名反抗军。塔利班则声称有20多位平民丧命。

阿富汗国防部今天在推特发布声明表示：「今天上午，塔利班（Taliban）战士攻击位于...昆都兹（Kunduz）省汗阿巴德（Khan Abad）地区的（阿富汗军）阵地 。」阿富汗军方于是「遵照『主动防御』程序拦截攻击」。

声明还说，有30多名塔利班战士在空袭行动中丧生，包含2名指挥官。

塔利班则发布声明否认战士遇袭，并宣称这场空袭造成23位平民死亡，包括妇女和儿童。

这是阿富汗境内最新一起大规模人员伤亡事件。阿富汗国防部表示，他们已得知塔利班说法，将会进行调查。

阿富汗政府和塔利班13日在卡达首都杜哈展开和平谈判，旨在终止近20年战争。但谈判至今进展牛步，双方仍对和平进程时间表无法达成共识。

今天空袭后不久，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）再度呼吁因人道理由停火，以「保护我们的人民」及「达成有尊严且持久的和平」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP