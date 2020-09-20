不顾国际反对 美片面宣布对伊朗重施联合国制裁

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（法新社华盛顿19日电） 美国今天单方面宣布，将重行实施联合国对伊朗的制裁，并誓言惩处不配合制裁行动的联合国会员。这一步不仅升高美国孤立的风险，也推升国际紧张局势。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发布声明说，美方乐见联合国对伊朗的各项制裁几全面重新实施。声明说，各项措施将自华府时间晚上8时起生效。

川普政府也矢言，任何联合国会员国若不配合对伊朗的制裁，也将承受后果。

美国的威胁令人忌惮的是：那些被美国认定违抗对伊朗制裁令者，将不能进入美国金融体系与市场管道。

蓬佩奥声明表示，若任何联合国会员国未尽实施制裁的义务，美国准备运用国内主管单位的力量，让他们承担后果，如此以确保伊朗不能从联合国禁运活动中得到好处。

蓬佩奥允诺，对于不配合制裁者将采行何种措施，将会在几天内宣布。

不过，华府此举在国际上几乎可说是完全孤立，其他强权国家，如中国、俄罗斯，甚至美国在欧洲盟友，都挑战美国在这方面的诉求。

伊朗于2015年与列强签署协议，限制自身核子武器发展，以换取国际终止对伊朗的制裁。

2018年5月，川普政府单方面退出伊朗与列强的核子协议，并对伊朗重启经济制裁行动。

联合国针对伊朗的武器禁运令时效，将在今年10月到期，川普政府在8月向联合国安理会提出，要求延长对伊朗武器禁运，但遭否决。

法新社报导，一名外交官强烈反对美国单方面制裁伊朗，说俄罗斯与中国在一旁看好戏，等着华府与欧洲盟邦之间发生「影响局势稳定的大规模失和」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP