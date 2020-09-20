川普：甲骨文与TikTok交易很棒

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，「概念上批准一项交易」，将允许短影音应用程式TikTok继续在美营运。

川普在白宫告诉媒体说，他对TikTok北京母公司字节跳动与甲骨文（Oracle Corp）的交易，送上「祝福」，并说这笔交易解决了美国国家安全疑虑。

目前大约有1亿美国民众使用TikTok；美官员曾表示担心用户个资问题，说中国可能有管道存取这些资料。

川普对媒体说：「未来安全性将是100%…从概念上来讲，对美国而言，这是笔好交易。」

根据协议将在美成立新公司，名称为TikTok Global，公司大多数主管是美国人，将有美籍执行长，董事会中也会有安全专家。

消息来源说，甲骨文已同意，最终拥有20%股权。若沃尔玛公司（Walmart Inc.）同样协商成功，取得投资股权，那么沃尔玛执行长董明伦（Doug McMillon）将在TikTok董事会占一席董事。

川普说，TikTok新公司将「完全由甲骨文与沃尔玛掌控」。

美国商务部今天同时宣布，鉴于近日出现的正面发展，决定将禁止境内下载TikTok的生效日期，从9月20日至少推迟至27日。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP