新冠肺炎全球逾95.7万人病殁 近3085万例确诊

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（法新社巴黎20日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间20日11时（台湾20日晚间7时），全球至少95万7948人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少3084万9800例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2087万1300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球19日通报新增5089人病殁、29万1505起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1133死）、美国（786死）与巴西（739死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万9268人病故、676万6631例确诊，至少257万7446人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万6532人丧生、452万8240例确诊）、印度（8万6752人丧生、540万619例确诊）、墨西哥（7万3258人丧生、69万4121例确诊）及英国（4万1759人丧生、39万358例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有95人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（65人）、玻利维亚（65人）及巴西（64人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计32万2661死、870万9926例确诊；欧洲累计22万5223死、482万5798例确诊；美国和加拿大共计20万8518死、690万9376例确诊。

亚洲共计12万4713死、718万3805例确诊；中东地区共计4万2093死、178万8575例确诊；非洲共计3万3829死、140万1274例确诊；大洋洲共计911死、3万1053例确诊。（译者：陈政一）

© 2020 AFP