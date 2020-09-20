白俄2000妇女上街抗议 警粗暴逮捕逾300人

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（法新社明斯克19日电） 约2000名白俄罗斯妇女今天在明斯克走上街头，要求在位26年的独裁总统鲁卡申柯辞职下台，镇暴警察把300多名抗议妇女强押上警车，包括已成为抗议运动标竿人物的73岁阿嬷。

这是白俄罗斯妇女手持旗帜和花束走上街头抗议的最新行动。今天被捕的抗议妇女人数，较前一周抗议游行高出很多。她们遭着黑色制服和头套镇暴警察、着卡其制服警官以及戴口罩便衣员警逮捕。

法新社记者目击，警方阻挡抗议妇女前进，然后开始把她们押送上警用厢型车，迅速拘捕数百人。一些妇女被警方抬起来，双脚离地被押走。

人权团体维斯纳（Viasna）在网路上公布被捕328名妇女的姓名，但警方发言人告诉法新社，明天会公布被捕人数。

反对阵营「协调委员会」（Coordination Council）表示，警方逮捕太多示威抗议者，以致警用厢型车不够用。

约2000名妇女参与这场「闪亮游行」（Sparkly March），穿戴闪亮配饰，手持红白抗议运动旗帜。

被捕者包括73岁已当上曾祖母的巴金斯卡娅（Nina Baginskaya），警方夺手她手上旗帜和花束，把她押上警车，但不久后就在一个警察局外释放她。

今天这场示威游行是一连串全妇女参与抗议活动的最新一起，要求强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）下台。他在上个月引发争议大选中赢得压倒性胜选。

但反对阵营候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）也宣称胜选。目前逃抵立陶宛获庇护的季哈诺夫斯卡娅谴责「任意」拘捕，指称未出示警徽的警方「粗暴逮捕大量美丽又勇敢的合法且和平示威抗议妇女」。

© 2020 AFP