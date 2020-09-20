纽约州将立大法官雕像 纪念女权斗士金斯柏格

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（法新社纽约19日电） 美国纽约州州长古莫今天宣布，将在甫过世的最高法院大法官金斯柏格出生地，纽约市的布鲁克林区（Brooklyn）为她竖立雕像，以纪念这位女权斗士。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）1933年出生，昨天因胰腺癌并发症病逝，享寿87岁。她1993年成为历来第2位获任命为大法官的女性，任职27年期间，不遗余力为女性和少数民族平权发声，是法学自由进步派之星。

纽约州长古莫（Andrew Cuomo）说：「金斯柏格大法官在这个分歧的世界，无私的追求真理与正义，为弱势者发声，扶持因仇恨、冷漠而遭遗忘的人。」

他说：「纽约这个大家庭哀悼金斯柏格大法官的逝世，但也打从心底骄傲，她不可思议的一生是从布鲁克林这里开始的。」

金斯柏格不仅在纽约出生，也在纽约就读法学院、担任法学教授，她个人特色之一就是一口浓厚布鲁克林口音。

古莫表示会指派委员会，来举荐针纪念碑的设计、地点和操刀艺术家。

纽约市市长白思豪（Bill de Blasio）也向金斯柏格这位「布鲁克林的女儿」致敬，他在社群网站「推特」（Twitter）写道：「金斯柏格是家乡英雄，无人能出其右，我可以保证，世人将永远记得她。」

© 2020 AFP