罗马大师赛意外出局 纳达尔：我知道如何修正

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（法新社罗马19日电） 西班牙男网名将纳达尔今天不敌阿根廷好手史瓦兹曼，在法国网球公开赛前哨战罗马大师赛（Rome Masters）止步8强。面对即将在法网寻求卫冕，纳达尔说已知道如何修正自身错误。

曾在罗马大师赛9度封王的纳达尔（Rafael Nadal），今天意外以2比6、5比7败给史瓦兹曼（Diego Schwartzman）。过去两人9次出手，纳达尔全部获胜。

法国网球公开赛（French Open）再一个多星期就要开打，罗马大师赛是纳达尔赛前调整状态的最后机会。本届法网纳达尔除了要力拚第13座男单冠军奖杯，也将寻求追平瑞士名将费德瑞（Roger Federer）缔造的20个大满贯赛男单冠军头衔纪录。

纳达尔今天赛后表示：「我已奋战到底，但丢了那么多发球局之后，你无法期待能赢得比赛。...我必须做出修正，我知道该怎么做。」

受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，久未出赛的纳达尔跳过大满贯赛之一美国网球公开赛（US Open），选在本届罗马大师赛重返球场。

纳达尔说：「这么久没出赛后，我打了2场不错的比赛，但今天我在遇上一名好对手，打了一场糟糕的比赛。」（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP