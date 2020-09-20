罗马网赛摔拍泄愤 乔科维奇：情绪就是来了

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（法新社罗马19日电） 乔科维奇今天在罗马网赛闯进4强，但两周前于美网情绪失控误击线审遭判失格的他，这场比赛一度狠摔球拍泄愤的举动引发关注。对此他说，那是宣泄愤怒的方式，情绪来了就会发生。

在被视为大满贯法国网球公开赛热身赛的罗马网赛中，世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）花了超过2小时才以6比3、4比6、6比3解决世界排名97的卡帕菲（Dominik Koepfer）。

两周前，外界一至看好乔科维奇会在美国网球公开赛再拿一座大满贯冠军，他却在一次宣泄情绪的动作中，误将球击向线审，痛失争冠机会，同时招来不少骂声；今天当他丢了其中一个发球局，情绪再度溃堤，这次他狠狠摔了球拍，造成的声响在因闭门比赛而空荡荡的球场中，显得格外巨大。

对此，乔科维奇说：「好吧，我老实告诉各位，这不是我摔坏的第一支球拍，也不会是最后一支，我以前就砸烂过球拍。」

他说自己以后可能还会再摔拍，他虽然不想这么做，但情绪来了，就会发生。

「我猜，有时这就是我宣泄愤怒的方式。」

「当然，这绝对不是最好的讯息，尤其有这么多年轻球员关注着我。」

「我并不鼓励这么做，但，说真的，我们都是人。」

「我们凡事都尽可能做到做好。我不见得每次都摔拍，但有的节骨眼上我就是没办法。」

「人生中碰到什么真的无法预测，我训练体力的同时，也在锻炼心理和情绪健康。」

「我想，这一直是我的一部份，就像训练然后休息一样，形塑坚强的性格，然后在不同的层面上了解自己，全面的了解人生。」

© 2020 AFP