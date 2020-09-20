金斯柏格逝世 美国女权团体忧堕胎权岌岌可危

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（法新社华盛顿19日电） 美国大法官金斯柏格在加入最高法院前，已在争取女权战役累积多场胜利。18日金斯柏格辞世，却也让美国女权运动人士一项关键胜利岌岌可危，那就是堕胎权。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）以87岁之龄辞世后，女权倡议者深深哀悼失去一名备受尊崇的偶像人物。女性团体赞许金斯柏格是法界巨人，启发了数百万人。

但女权运动人士很快便把焦点转向眼前战役，以保卫金斯柏格数十年来努力和大法官任内取得的成就。

提倡堕胎权的计画生育行动基金会（Planned Parenthood Action Fund）主席强生（Alexis McGill Johnson）表示：「今晚我们向那份成就致敬，但明天我们必须上工，保住她毕生捍卫的理想。」

女权团体的忧虑聚焦在总统川普可能选出的继任人选。

川普已承诺会选出一名让最高法院倾向推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）判决的大法官，川普的支持者大多也作此要求。这项1973年的关键判决赋予女性堕胎的权利。

川普名单上的继任人选多半都反对堕胎。身为其中一人的共和党籍参议员柯顿（Tom Cotton）说：「该是推翻罗诉韦德案的时候了。」

就算最高法院没准备推翻当年判决，仍可裁决让各州强化堕胎限制，造成禁止堕胎的实质效果。

最高法院近年曾挡下几起类似案件，但票数经常是5比4，仅有一票之差。在这些决定中，争取女性有权控制自己身体的金斯伯格扮演关键角色。保守派继任人选则可能让最高院往另一方向倾斜。

© 2020 AFP