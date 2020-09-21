一块冲浪板海漂8千公里 两年多后与失主重逢

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（法新社马尼拉21日电） 2年多前冲浪好手佛尔特在夏威夷被浪冲翻丢了冲浪板，他只能盼望当地渔民会捡到，结果事情发展超乎他的想像：冲浪板找是找到了，但它出现在8000多公里外的菲律宾南部。

当年佛尔特（Doug Falter）眼睁睁看着自己的客制化淡蓝色冲浪板，消失在夏威夷怀美亚湾（Waimea Bay）的涌浪中。如今他透过社群媒体，得知有人在偏远的菲律宾沙兰加尼岛（Sarangani）附近找到了它，而且新主人很开心能物归原主。

35岁的佛尔特透过视讯会议软体Zoom告诉法新社：「我看到照片的时候不敢置信，我差点以为是恶作剧。我本来很肯定冲浪板找不回来了。」

新主人巴兰苏拉（Giovanne Branzuela）是一名地方小学老师，本身也怀有冲浪梦。几个月前他才花了2000菲律宾披索（新台币1195元），向邻居买来这块饱经摧残的冲浪板。

巴兰苏拉说，2018年8月有渔民发现这块冲浪板漂浮在海上，距离佛尔特遗失它时隔6个月。渔民认为可能是游艇路过掉下来的东西，用几块美元就把它卖给巴兰苏拉的邻居。

虽然冲浪板已在太平洋漂浮好几个月，如今已泛黄的表面上仍可看到夏威夷削板师卡森（Lyle Carlson）的名字。

好奇的巴兰苏拉在脸书上找到卡森，寄了张冲浪板的照片给他。卡森接着把照片放上Instagram，同时标注了佛尔特。

38岁的巴兰苏拉透过电话告诉法新社：「结果这是一块来自夏威夷的冲浪板，我自己都不敢相信。学冲浪和在这里冲大浪一直是我的梦想。我暂时还能用他的冲浪板，我跟他说我会好好照顾它。」

佛尔特和巴兰苏拉曾透过脸书（Facebook）聊天。佛尔特打算在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情旅行禁令解除后，亲自拜访这座菲律宾小岛，并以初学者用的板子，换回曾陪自己征服巨浪的那块冲浪板。

© 2020 AFP