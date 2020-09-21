中共空军轰六文宣影片 拼接好莱坞电影片段挨批

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（法新社北京21日电） 中国空军动态文宣影片近日在社群媒体上引发抨击，因为网友质疑，中国贵为全球第二大军事强权，为何在自家宣传材料拼接好莱坞强片「变形金刚」及「绝地任务」等电影片段。

法新社报导，这部影片是由「中国解放军空军政治工作部宣传文化中心」精心制作，内容炫示中国空军的中程及长程轰六轰炸机（H-6），在微博上累计472万次点阅。

这部夸耀式影片显示，中国空军驾驶翱翔高空攻击一座岛屿基地，成功完成军事突袭后返回。这座基地与美国在狄耶戈加西亚（Diego Garcia）及关岛（Guam）的设施极为相似。

但眼尖的中国社群网站用户很快就发现，这部影片有些明显的剧情漏洞。影片中的爆炸性飞弹连续片段显然撷取自3部好莱坞电影。

这3部电影为「变形金刚2：复仇之战」（Transformers: Revenge of the Fallen）、「绝地任务」（The Rock）及「危机倒数」（The Hurt Locker）。

微博上充斥对缺乏原创性的抨击。一名用户表示：「我们的强国梦原来是经由编辑美国电影片段拼凑而成。」

另有用户写道：「我们用美国好莱坞电影片段宣传国内军机，何必呢？」还有用户质疑：「这是我国宣传影片，为何不用我们自己的影像？」

© 2020 AFP