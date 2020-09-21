亚股随美股收跌 疫情升温美振兴方案仍卡关

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（法新社香港21日电） 亚洲股市今天随着华尔街股市的颓势走跌收低，投资人忧心欧洲和美国2019冠状病毒疾病病例攀升，也关切美国新振兴纾困案还在国会卡关。

全球股市在政府振兴方案和央行宽松政策等利多带动连月劲扬后，走势开始出现震荡。分析师警告，投资人可能会认为这波反弹走势可能已经涨过头而获利了结。

市场目前最关切的是世界主要经济体的新增病例攀升，已迫使政府恢复实施封锁限制措施。

AxiCorp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「投资人对于未来方向仍感到迷惑…，由于疫情恶化，英国政府提出警告，市场忧心恢复实施封锁限制措施。」

「随着经济在全面防疫封锁措施冲击下初步反弹后，英国和欧洲经济走向恐进入受社交距离、高失业率和供给面受创等因素冲击的黯淡第2阶段。」

港股恒生指数收跌逾2%，主要受到权值股汇丰银行（HSBC）重挫逾5%、跌到25年低点拖累。市场忧心，中国可能将汇丰列入首批「不可靠实体清单」，加上报导揭露，汇丰被控允许欺诈活动不受惩罚。

上海综合股价指数收跌0.63%；雪梨股市挫0.71%；首尔股市跌0.95%；台北股市挫0.63%；威灵顿股市收低0.81%；雅加达股市跌1.18%；新加坡股市挫0.48%；曼谷股市收跌1.03%，孟买股市重挫2.09%。日股今天适逢假日休市。

© 2020 AFP