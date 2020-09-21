以色列游客巴士爆炸案 保加利亚法院判2男子无期徒刑

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（法新社保加利亚首都索菲亚21日电） 保加利亚法院今天在缺席审判判处两名在逃男子无期徒刑，他们2012年在保国布尔加斯市（Burgas）机场，对载有以色列游客的巴士进行致命炸弹攻击。

保加利亚法官伊凡诺娃（Adelina Ivanova）裁定这两名男子恐怖主义及过失杀人罪成立，判处两人「无期徒刑，不得假释」。因两人已逃离保国，法院对他们进行缺席宣判。

两人身分经证实为黎巴嫩及澳洲双国籍男子法拉（Meliad Farah）和黎巴嫩及加拿大双国籍男子哈山（Hassan El Hajj Hassan），案发时两人分别为31及24岁。

2016年中，这两人被控与炸弹客共谋。DNA分析显示，犯案炸弹客为案发时23岁的法国及黎巴嫩双国籍男子胡塞尼（Mohamad Hassan El-Husseini）。

这起攻击发生于2012年7月，导致7死逾35伤，死者包括5名以色列人（含1名孕妇）、1名保加利亚司机及携带炸弹的胡塞尼。

这是2004年以来以色列人在海外所遭遇的死伤最惨重攻击。保加利亚及以色列当局指责，黎巴嫩什叶派组织真主党（Hezbollah）是幕后黑手。

© 2020 AFP