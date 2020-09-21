传东京申奥成功前后 国际奥会委员儿子收到巨款

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（法新社东京21日电） 日本媒体今天报导，东京奥运申办委员会聘请的一家顾问公司，在申奥成功前后支付大约37万美元（约新台币1072万元）给国际奥林匹克委员会（IOC）委员之子。

法国当局正在调查一起据称的买票丑闻，这起丑闻围绕在东奥申办委员会支付新加坡顾问公司Black Tidings200万美元（约新台币5800万元）一事。

Black Tidings与塞内加尔男子巴帕・狄亚克（Papa Massata Diack）有关。他是当时的国际田径总会（IAAF）主席暨IOC委员拉米尼・狄亚克（Lamine Diack）的儿子。

日本共同社（Kyodo News）报导，2013年9月东京争取主办2020年奥运时，拉米尼・狄亚克据称对非洲的投票具有影响力。

根据共同社，Black Tidings曾将逾15万美元汇入巴帕・狄亚克的个人帐户，并在2014年1月前将21万7000美元汇入他经营的一家公司。Black Tidings目前已停业。

这些发现是基于财务文件及国际调查记者同盟（ICIJ）的报导，共同社也参与其中。共同社指出，这些发现可能解释东奥申办委员会涉及的买票指控。

巴帕・狄亚克接受共同社访问时否认那些指控，指称他收到的款项与「在中国达成的赞助合约有关，与东奥毫无关联」。

© 2020 AFP