利物浦客场擒切尔西 孙兴?进4球帮热刺大胜

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（法新社伦敦20日电） 英超本季夺冠两大热门利物浦与切尔西强碰，客军利物浦前锋马内（Sadio Mane）在对方的克利斯坦森（Andreas Christensen）吞红牌被罚出场后独中两元，2比0气走地主蓝衫军。

另一场比赛，托登罕热刺的南韩前锋孙兴?大开杀戒，一人攻进4球，帮热刺5比2痛宰南安普顿。

上半场伤停补时第46分钟，利物浦的韩德森（Jordan Henderson）长传给快速冲向对方半场的马内，眼看即将形成单刀，但被切尔西的丹麦籍后卫克利斯坦森从后扑倒在地。

主审狄尔尼（Paul Tierney）原本只给黄牌，但影像辅助判决小组建议他参考场边的边路摄影机；狄尔尼看完后决定改判克利斯坦森红牌。

少打一人的切尔西下半场很快遇到麻烦，伤口撒盐者正是马内；马内第50分钟接获队友传球破门，本季进球开张，4分钟后又漂亮头槌送进第2球。

热刺与南安普顿之战，热刺主帅莫里尼奥（Jose Mourinho）盛赞联手摧毁对手的孙兴?与凯恩（Harry Kane）。

莫里尼奥说：「孙兴?是火力全开，但就我而言，凯恩才是最大赢球关键，他的贡献功不可没。」

热刺赛前24小时确定签下威尔斯国脚贝尔（Gareth Bale），贝尔7年前离开热刺转战西甲皇马后，这次被皇马租借而凤还巢，但他因膝伤待复原，10月中以前都没法上阵，但孙兴?以疯狂表现告诉外界，热刺不缺进攻火力。

© 2020 AFP