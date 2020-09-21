千人悼大法官金斯柏格：接下来交给我们

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（法新社华盛顿19日电） 毕生致力争取平权的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）辞世，让美国进步派对未来忧心忡忡，其中数千人今天聚集在最高法院外向她致敬。

距总统大选仅45天之际，许多人携家带眷齐聚华府，在秋天的太阳下，对这位被昵称为RBG的进步派代表人物致敬。

法庭外，在花束、彩虹旗以及金斯柏格肖像堆中，有封信是这样写的：「露丝（金斯柏格），我不认识你，但你在许多方面影响了我的生命。」

许许多多的悼念者前来，其中也包括了民主党副总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）。她告诉法新社：「RBG是我们的先驱，她是偶像、是斗士，她是个不折不扣的女人。」

贺锦丽的竞选搭档拜登（Joe Biden）将挑战现任总统川普，但因是中间派且已年高77，一直无法激起进步派选民的热情，但金斯柏格之死或许会鼓舞自由派团结，让他们向拜登靠拢。

70多岁的男同志贺夫曼（J. Ford Huffman）戴着彩虹头带敦促民主党选民，「趁着哀悼期激励我们自己」，并要确定大家11月3日都会去投票。

他们的挑战，是不让最高法院的大法官遗缺被意识形态与金斯柏格完全相反的人填补，因为川普属意的都是立场非常保守的人选。

2个小孩的妈艾波利托（Gina Eppolito）用粉笔在最高院外的人行道写下：「谢谢您教我们怎么奋战。」

艾波利托说，像她这样的人很多「忧心」这代获得的权利，特别是堕胎权，下一代可能没办法也享受到。

随着金斯柏格辞世，最高法院可能会有很长一段时间落入保守派阵营。

「我们的处境非常不堪一击。」

60岁克蕾珊卓（Pam Crescenzo）则忍不住哽咽地说：「如果法院继续右倾，未来的时代就真的会让美国的女性非常难熬。」

和妻子一同前来的克蕾珊卓表示，多亏了RBG，她们两人才能结婚。

25岁的包兰德（Kiley Boland）则说：「我们未来45天还有很多事情要做，还有很多得去奋战。」

「现在担子在我们身上，她可以安息了，交给我们。」

© 2020 AFP