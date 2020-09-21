协助索罗门群岛清理二战军火 英澳拆弹专家炸死

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（法新社索罗门群岛荷尼阿拉21日电） 索罗门警方今天说，两名来自英国和澳洲的拆弹专家，在索罗门群岛协助清理二次世界大战未爆弹时死于爆炸。

警方说，爆炸意外发生在20日下午，地点在索罗门群岛首都荷尼阿拉（Honiara），两名外国人送往医院后死亡。

正在整理索罗门群岛未爆弹资料库的慈善团体「挪威民众救援组织」（Norwegian People's Aid, NPA），证实旗下两名工作人员死亡。

NPA说，两名工作人员分别是英国公民艾特金森（Stephen "Luke" Atkinson）及澳洲公民川特．李（Trent Lee）。

NPA发布声明表示：「这是一个悲痛的事故。到目前为止，我们知道已经发生一起具有致命结果的爆炸意外。」

声明中说：「我们现在首要任务是向罹难者的亲戚和同事提供协助，并厘清事故的始末。」

NPA说，这次「毁灭性」爆炸意外调查期间，他们在索罗门群岛一切作为已经暂停。

索罗门群岛是二次世界大战时、盟军和日军激烈交战的地方，冲突结束后，他们在索罗门群岛丢弃大量的炮弹、地雷和其他弹药。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

© 2020 AFP