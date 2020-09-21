国际调查记者同盟：大银行涉嫌搬运非法资金

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（法新社华盛顿20日电） 今天公布的媒体所做国际调查指出，大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的大型金融机构流动，暴露出银行防护的漏洞。

根据美国媒体Buzzfeed News与国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）调查：「致命毒品战的利益、侵吞自开发中国家的财富，以及在庞氏骗局中窃取的辛苦积蓄，透过这些金融机构流入与流出，尽管银行自家员工都有提出警告。」

88国108个国际媒体参与这项调查，并根据世界各地银行提交给美国财政部金融执法机关「犯罪执法网络」（FinCEN）的数以千计可疑活动报告（Suspicious Activity Report），得出调查结果。

Buzzfeed News在报告的介绍文中写道：「这些由银行编汇、与政府分享但不公开给大众的文件，暴露出银行防护的漏洞，以及罪犯有多么轻易就能加以利用。」

文件列出的是1999至2017年间高达2兆美元的交易，特别点名5间大型银行，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰（HSBC）、渣打集团（Standard Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产，甚至在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后。

德意志银行在声明中说，国际调查记者同盟揭露的情事，主管机关皆「知之甚详」，该行「已大举投注资源加强控制」，并致力「善尽我们的责任义务」。

调查也凸显美国当局在监管肮脏的金融交易方面缺乏力量。

「犯罪执法网络」在调查刊登前发布声明指出，「未经授权披露可疑活动报告，是足以冲击美国国安的犯罪行为」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP