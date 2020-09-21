字节跳动：TikTok Global将进行IPO

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（法新社北京21日电） 中国「字节跳动」公司继周末宣布达成免让TikTok在美关闭的交易后，今天表示TikTok Global将首次公开募股（IPO）。

字节跳动（ByteDance）这项获美国总统川普首肯的交易，将让矽谷巨擘甲骨文（Oracle）成为短影音程式TikTok的数据伙伴，美零售巨擘沃尔玛（Walmart）则是商业伙伴；达成协议后，TikTok在美新公司名为TikTok Global。

字节跳动今天在社群媒体发表声明，TikTok Global打算展开一轮小比例的Pre-IPO融资，融资后TikTok Global将成为字节跳动持股80%的子公司。

字节跳动另指出，TikTok Global董事会包含字节跳动创办人张一鸣、美国零售业巨擘沃尔玛的执行长董明伦（Doug McMillon）及字节跳动的多位现任董事。

知情人士透露，整笔交易价值一如先前外界预期，约在600亿美元。

美国总统川普认为在美约有1亿用户的TikTok恐会把个资回传中国政府而影响国家安全，8月14日签署行政命令，给字节跳动90天时间出售TikTok在美业务。

字节跳动指出，目前TikTok Global的营运计画不涉及任何程式演算法或技术的移转；甲骨文公司能安全取得TikTok的美国原始码。

至于有报导称TikTok Global将付给美国财政部50亿美元，字节跳动表示，这是根据公司收入与相关税务所得出的估算，是公司未来几年必须缴付的数额，与甲骨文、沃尔玛达成的新公司协议无关。

© 2020 AFP