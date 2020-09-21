戴维斯压哨三分弹 湖人绝杀金块西区决赛2连胜

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（法新社佛州奥兰多20日电） 戴维斯今天在湖人落后1分之际，率队105比103气走金块，在NBA西区冠军赛拿下2连胜。

美国职篮NBA西区冠军赛，分区龙头洛杉矶湖人首战毫无悬念，126比114轻松击败第3种子丹佛金块，在系列赛拿下开门红，以1比0领先。

今天系列赛第2战，湖人泰半时间位居领先，末节被金块赶上，在比赛剩下2.1秒时，以102比103落后1分。握有最后一波球权的湖人把球发到戴维斯（Anthony Davis）手上，在他于三分线外出手命中后，湖人105比103险胜，在系列赛2比0领先。

湖人第一节在詹姆斯（LeBron James）三分球两投俱中，7次出手命中5球，独拿12分的带领下，以29比21领先金块。湖人上半场也在詹姆斯独得20分的情况下，以60比50领先金块10分。

金块第3节将湖人得分压低到22分，也把比分追近，但湖人打完3节仍以82比78领先。

终场前31.8秒，在约基奇（Nikola Jokic）篮下将球托进后，金块101比100领先，但戴维斯切入跳投，让湖人超前，此时约基奇单打戴维斯得手，金块103比102领先1分，让比赛进入最后高潮。

湖人的戴维斯今天攻下全场最高31分，詹姆斯有26分、11篮板的「双十」成绩，葛林（Danny Green）和卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）各有11分进帐。

莫瑞（Jamal Murray）获得金块这场比赛最多的30分，约基奇贡献25分，波特（Michael Porter Jr.）则获得15分。

© 2020 AFP