欧盟外长欢迎白俄罗斯反对派领袖访布鲁塞尔

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）成员国的外交部长今天欢迎白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅来到布鲁塞尔。目前欧盟正在准备制裁措施，以支持季哈诺夫斯卡娅对抗明斯克（Minsk）政权。

长年执政的白俄总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）在8月9日的争议性大选后继续掌权，此后白俄便陷入前所未见的示威潮。这些抗议活动遭当局残忍镇压。

今天季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）与欧盟部长们举行早餐会议后，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）告诉记者：「她向我们说明了白俄罗斯的情况。」

「我们对白俄罗斯人的勇气和毅力真的印象深刻，特别是展现真正领导意识的白俄女性。」

「我们强调，我们会支持举行全面性的全国对话，探究白俄人民自由公平选举的权利。」

波瑞尔并重申，欧盟不承认鲁卡申柯是白俄罗斯的合法总统。

欧盟与其他西方强权都拒绝接受白俄大选结果，表示这不是场自由公平的选举；布鲁塞尔当局并准备对鲁卡申柯政权的成员，祭出资产冻结和旅行禁令等制裁。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）表示，他们断定过去几周白俄情势毫无改善，「鲁卡申柯用暴力对抗和平示威者，令人完全无法接受」。

马斯说：「我们也必须处理欧盟应不应该也制裁鲁卡申柯先生的问题，他得负起主要责任。」

强人鲁卡申柯已经统治白俄超过25年。目前他除了出动安全部队镇压抗议，并向长期以来的盟友俄罗斯求援。

© 2020 AFP