爆假帐疑云 德国融资租赁商Grenke将委外查帐

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（法新社法兰克福21日电） 提供中小企业融资的德国融资租赁公司格伦克（Grenke）近日遭投资专家指控加盟业务帐目造假。格伦克今天表示，将委任外部公司对帐目进行独立审计。

专于放空的投资公司「总督研究」（Viceroy Research）英国籍成员裴林（Fraser Perring）上周发布64页报告，指控格伦克的加盟业务帐目「若非刻意掩盖假的现金持有，就是将数以百万计欧元资金转移给不明相关方，或两者都有」。

格伦克强力否认这份报告内容。德国联邦金融监管局（Bafin）则表示，将对格伦克是否涉及操纵市场展开调查。

裴林曾在2016年对德国支付服务商Wirecard发布警告，这家公司也在今年爆发假帐丑闻。裴林的报告上周公布后，格伦克在法兰克福股市股价已几乎腰斩。

总部位在巴登巴登（Baden-Baden）的格伦克今天发布声明表示，将委由外部企业对公司过去的加盟权取得进行独立审计，并调查当中是否让格伦克获得「好处」。

格伦克也已要求过去惯常委任的安侯建业联合会计师事务所（KPMG）进行另外的「特别审计」，以反驳假帐指控。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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