疫情警示降至最低层级 纽西兰朝终结疫情迈进

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（法新社威灵顿21日电） 纽西兰总理阿尔登今天将国内大部分地区针对2019冠状病毒疾病的警示，降至最低层级，并称纽西兰正朝逐步终结疫情迈进。

阿尔登（Jacinda Ardern）宣布，今天深夜起纽西兰2019冠状病毒疾病（COVID-19）警示，将降到4级警示中最低的1级，但最近出现疫情的奥克兰除外。

阿尔登说：「我们共同的行动，让疫情获得控制。」阿尔登政府对疫情的因应，在国际间广受好评。

这个决定代表着大型集会，诸如10月11日在威灵顿进行，由澳洲、纽西兰国家队交手的布雷迪索杯（Bledisloe Cup）橄榄球赛，可以在没有限制的情况下举行。

人口近500万的纽西兰，目前为止仅25人因染疫丧命，今天也没有出现新的确诊病例。

自3月底到5月底，纽西兰实行严格的全国封锁，让该国102天没有本土病例，因此据信在某个时间点，病毒已在该国彻底消失。

阿尔登表示，让疫情在该国完全消失，仍是纽西兰的目标。

她说：「卫生部完成的分析报告说明了，到这个月底，仍有5成的机会能完全消灭病毒。」

但阿尔登也表示，奥克兰「需要更多时间」，才能消除上个月在那个150万人的城市出现，难以根除的群聚感染。

她说：「这是疫情爆发的中心，这也是为什么在这里需要特别谨慎的原因。」

奥克兰群聚感染的起源仍未知，但卫生当局表示，那与他们今年稍早经历的病毒株不尽相同。

尽管那仍是个谜，阿尔登称，广泛的筛检和有效的疫情调查，都让疫情获得控制。

© 2020 AFP